Laporte (Jumbo-Visma) wint slotrit en klassement in Denemarken

De Franse wielrenner Christophe Laporte heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De 29-jarige renner van Jumbo-Visma klopte Magnus Sheffield in de slotrit naar Vejle en verdrong de Amerikaan van Ineos Grenadiers daardoor ook van de eerste plaats in het algemeen klassement. Sheffield en Laporte stonden voorafgaand aan de vijfde en laatste etappe in tijd gelijk. Dankzij de bonificatieseconden op de streep pakte de Fransman de eindzege.

De 20-jarige Sheffield had woensdag met winst van de individuele tijdrit de leiding genomen in Denemarken. Laporte kwam een dag later qua tijd op gelijke hoogte in de door zijn ploeggenoot Olav Kooij gewonnen etappe. Kooij had ook al de openingsrit van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven.

De laatste etappe ging over 126,5 kilometer van Give naar Vejle, waar de renners enkele lokale rondes moesten rijden. In de laatste ronde ontstond een strijd tussen Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma. Op de slotklim duelleerden Sheffield en Laporte om de rit- en eindzege.