De Munck pakt zilver in toestelfinale voltige op EK turnen

Loran de Munck is bij de Europese kampioenschappen turnen in München als tweede geëindigd op het toestel voltige. De 23-jarige Haarlemmer was in de finale goed voor een score van 14,700. Alleen de 38-jarige Armeniër Haroetjoen Merdinjan deed het beter: 14,733. Het brons was voor de Duitser Nils Dunkel, met 14,633.

De Munck was in de kwalificaties ook al goed geweest voor de tweede score. Vorig jaar bleef hij op de EK en de WK nog net buiten de finale, waarin de beste acht turners uitkomen. Twee keer moest hij toen als eerste reserve toekijken.