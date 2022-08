Met Roglic houdt succesverhaal Jumbo-Visma in Vuelta aan

Primoz Roglic gaf dinsdag in Laguardia het succesverhaal van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje een passend vervolg. De Sloveen, drievoudig winnaar van de Spaanse rittenkoers, won de vierde etappe en nam de leiderstrui over van zijn Italiaanse ploeggenoot Edoardo Affini. “Vandaag was het mijn geluksdag”, zei Roglic, die na winst op de openingsdag van de ploegentijdrit in Utrecht ook Robert Gesink en Mike Teunissen al in de rode trui had zien rijden.

Sportdatabureau Gracenote meldde meteen na de finish dat het pas de vierde keer is dat ten minste vier verschillende renners uit één ploeg in een grote ronde de leiderstrui hebben mogen ontvangen. De Spaanse ploeg Galindo lukte dat in de Vuelta van 1946, de landenploeg Frankrijk in de Tour de France van 1957 en US Postal in de Vuelta van 2004.

“Ik ben superblij: met de ritzege, de bonusseconden en de trui”, zei Roglic, die de Tour door een val in de vijfde etappe uiteindelijk na veertien ritten moest verlaten. Eenmaal hersteld werd een vierde eindzege in de Vuelta het nieuwe doel. “Dit is nog maar het begin, maar ik zeg altijd: je kunt beter een paar seconden voor staan dan achter. Ik had de benen, dus deed ik mee om de ritwinst.”