PGA Tour gooit miljoenen in de strijd tegen LIV Golf

De Amerikaanse PGA Tour heeft het tegenoffensief tegen de nieuwe concurrent LIV Golf Series ingezet. De beste spelers in het Noord-Amerikaanse circuit zijn akkoord gegaan om vanaf volgend seizoen ten minste twintig toernooien te spelen. Daar zitten twaalf toernooien bij met een gemiddeld prijzengeld van 20 miljoen dollar. De bonuspot wordt verhoogd naar 100 miljoen dollar.

“Onze topspelers staan volledig achter de PGA Tour en hebben de handen ineengeslagen om ons platform te versterken”, stelde algemeen commissaris van de PGA Tour Jay Monahan.

De stap komt na berichten dat de Australische nummer 2 van de wereld Cameron Smith, in juli winnaar van het Brits Open, een van de spelers is die ook de overstap wil maken naar LIV Golf, dat met geld uit Saudi-Arabiƫ toernooien organiseert met 25 miljoen dollar prijzengeld. Andere toppers, onder wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bubba Watson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Sergio Garcia, Henrik Stenson, Patrick Reed en Louis Oosthuizen, hebben zich al aangesloten bij LIV Golf, dat in juni van start ging.

De PGA is bijzonder ontstemd dat golfers bij de omstreden concurrent zijn gaan spelen en heeft alle dissidente spelers voor onbepaalde tijd geschorst. Zij zijn niet meer welkom in toernooien van de PGA Tour. Golficoon Tiger Woods en Rory McIlroy zijn naar voren geschoven als boegbeelden van de PGA; zij proberen ander spelers ervan te weerhouden de overstap te maken naar LIV Golf.