Australiër Vine verbaast met tweede ritzege in Vuelta

De Australiër Jay Vine heeft de achtste etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was een zware bergrit met een aankomst bergop op Colláu Fancuaya. De 26-jarige Vine, die rijdt voor Alpecin-Deceuninck, had donderdag ook al gewonnen op een col. Het zijn z’n eerste successen als wielerprof.

De Spanjaard Marc Soler finishte als tweede, de Est Rein Taaramäe werd derde. De leiderstrui bleef in handen van de Belg Remco Evenepoel van Quick-Step Alpha Vinyl. Hij finishte in gezelschap van de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

Roglic klom naar de derde plaats in het klassement, op ruim 1 minuut van Evenepoel. Tussen hen in staat de Spanjaard Enric Mas tweede, op 28 seconden. Robert Gesink was de eerste Nederlander in de rit, elfde. In het klassement is die rol voor Thymen Arensman, elfde op 3.18 van Evenepoel.

Ook zondag moet er veel worden geklommen met aan het einde van de rit opnieuw een aankomst bergop, ditmaal op Les Praeres. Maandag volgt een rustdag.

Vine maakte deel uit van de vroege kopgroep, net als onder anderen de Oekraïner Alexei Loetsenko en de Spanjaarden Soler en Mikel Landa. Het leek de Australiër te doen om het veroveren van de bergtrui. Op alle hellingen kwam hij als eerste boven. De Monegask Victor Langellotti was gestart in de witte trui met blauwe bollen, maar hij moest opgeven na een val.

Vine zag de kopgroep steeds verder uitdunnen. Mads Pedersen was de eerste die vooraan afhaakte. De Deen had met het winnen van de tussensprint en het veroveren van de groene trui zijn doel bereikt. “Ik dacht aanvankelijk niet dat we zouden wegblijven, maar de groep werkte goed samen”, vertelde Vine, die in de slotfase een aanval van Loetsenko pareerde. “Ik zat eerst in zijn wiel, nam over en trok door. Toen ik omkeek, zag ik niemand meer achter me.”

Achter de Australiër maakte de 22-jarige Evenepoel opnieuw indruk met een versnelling die alleen nog werd beantwoord door Roglic, Mas en de Spaanse kampioen Carlos Rodriguez. Het was te laat om nog voor de ritzege te gaan. Die was voor Vine. “Het is ongelooflijk, maar ik rijd sinds die eerste ritzege met zo veel meer vertrouwen. Ik heb echt genoten vandaag.”