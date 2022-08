Belg Evenepoel rijdt op WK wielrennen tijdrit en wegwedstrijd

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel rijdt volgende maand bij de WK in Australië zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. De huidige klassementsleider in de Vuelta deelt in de wegwedstrijd het kopmanschap met Wout van Aert. Die renner van Jumbo-Visma slaat de tijdrit in Wollongong over, Yves Lampaert is daarom de tweede Belg in de race tegen de klok.

De tijdrit staat voor zondag 18 september op het programma en gaat over 34,2 kilometer. De 22-jarige Evenepoel pakte vorig jaar bij de WK in eigen land brons op de tijdrit, achter de Italiaanse winnaar Filippo Ganna en Van Aert. In 2019 eindigde het Belgische supertalent op de WK-tijdrit als tweede achter de Australiër Rohan Dennis.

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout formeerde voor de wegwedstrijd op 25 september (266,9 kilometer) een ploeg om Evenepoel en Van Aert heen. Lampaert, Stan Dewulf, Quinten Hermans, Pieter Serry, Jasper Stuyven en Nathan Van Hooydonck moeten hun twee kopmannen zo goed mogelijk helpen in de strijd om de regenboogtrui.