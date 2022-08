Bennett moet Vuelta na twee ritzeges in Nederland verlaten

De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft de Ronde van Spanje na twee ritzeges moeten verlaten. De sprinter van Bora-hansgrohe kreeg dinsdagochtend een positieve uitslag van een sneltest op het coronavirus. Omdat Bennett ook lichte klachten had, besloot de ploeg hem kort voor de start van de individuele tijdrit in Elche af te melden.

De 31-jarige Ier won de tweede en derde etappe, die net als de ploegentijdrit op de openingsdag in Nederland werden verreden. Bennett kwam zowel in Utrecht als Breda als winnaar over de finish. De sprinter droeg ook een week de groene trui, als leider in het puntenklassement. Bennett moest het groen na de achtste etappe afstaan aan de Deen Mads Pedersen.

Na de rustdag van maandag ontbraken nog zeven andere renners aan de start van de tijdrit over bijna 31 kilometer naar Alicante. Zij hebben zich teruggetrokken vanwege een positieve coronatest of fysieke problemen.