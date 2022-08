Oud-wereldkampioen Mir wordt in MotoGP teamgenoot van Márquez

De Spaanse motorcoureur Joan Mir rijdt de komende twee jaar in de MotoGP voor het fabrieksteam van Honda. De wereldkampioen van 2020 gaat het rijdersduo vormen met zijn landgenoot Marc Márquez, die al zes wereldtitels veroverde in de koningsklasse. Mir vervangt Pol Espargaró, die overstapt naar het nieuwe team GASGAS.

De van Mallorca afkomstige coureur is bezig aan zijn vierde jaar in de MotoGP bij Suzuki. De Japanse fabrikant verlaat de belangrijkste motorsportklasse na dit seizoen. Mir won pas één grand prix in de MotoGP, in het jaar waarin hij de wereldtitel pakte. Hij was in het vanwege de coronacrisis ingekorte seizoen 2020 de meest constante coureur en eindigde zeven keer op het podium.

Dit jaar vallen de prestaties van de Suzuki-coureurs Mir en Álex Rins tegen. De oud-wereldkampioen staat met 77 punten op de twaalfde plaats in het WK-klassement.

Mir werd in 2017 op een Honda-motor wereldkampioen in de Moto3.