Van de Zandschulp uitgeschakeld in tweede ronde US Open

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland verloor in vier sets van de Fransman Corentin Moutet, de nummer 112 van de wereld. Het werd 6-4 1-6 6-2 6-4.

Na 2 uur en 59 minuten maakte Moutet het af op zijn tweede wedstrijdpunt. Hij passeerde Van de Zandschulp, die het eerste matchpoint nog had weggewerkt met een service-volley-actie. Kort voor het tweede wedstrijdpunt had de Nederlander uit frustratie nog hard zijn racket tegen het hardcourt gesmeten.

Van de Zandschulp speelde bijzonder wisselvallig op baan 8 van Flushing Meadows. Hij sloeg liefst 58 onnodige fouten en ook zijn service liep niet, met tien dubbele fouten tot gevolg. Vooral op zijn tweede service was de Nederlander kwetsbaar en hij won slechts 35 procent van de punten wanneer hij een tweede opslag nodig had.

Na de verloren eerste set werd Van de Zandschulp behandeld wegens rugproblemen en hij ging in de tweede set een stuk beter spelen. Al na 25 minuten had hij de eenzijdige tweede set naar zich toe getrokken. De derde set begon met een bijzonder lange game, die uiteindelijk naar Moutet ging. Met een lovegame leverde de Nederlander bij 2-1 zijn service in, waarna Moutet uitliep.

In de vierde set begon Van de Zandschulp met een break, maar die leverde hij direct weer in. Hij wist niet nogmaals de servicegame van de de taaie, linkshandige Moutet (23) te winnen en na opnieuw een slordige game op 5-4 was het over voor de Nederlandse hoop.

De 26-jarige Van de Zandschulp haalde vorig jaar nog de kwartfinales op de US Open. Hij was als 21e geplaatst in New York. In de openingsronde had de nummer 22 van de wereld nog in vijf sets gewonnen.

Van de Zandschulp, die in aanloop naar de US Open nog halvefinalist was in Winston-Salem, haalde dit jaar de derde ronde op zowel de Australian Open als Roland Garros. Op Wimbledon bereikte hij de vierde ronde.

Tim van Rijthoven komt later op woensdag nog in actie in de tweede ronde, Gijs Brouwer speelt donderdag zijn tweederondepartij.