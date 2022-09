Dubbelspecialist Koolhof zeker van ATP Finals in Turijn

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupsi hebben zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals in Turijn. Ze zijn het eerste dubbel dat zich kwalificeert voor het eindejaarstoernooi. Koolhof won de ATP Finals twee jaar geleden bij zijn debuut met de Kroaat Nikola Mektic als partner.

De 33-jarige Nederlander vormt dit seizoen een duo met de één jaar jongere Brit Skupski. Koolhof en Skupski wonnen al zes toernooien, waaronder de masters van Madrid en Montreal en ook het Libéma Open in Rosmalen. Op zowel de Australian Open als Roland Garros haalden ze de kwartfinales, op Wimbledon was de derde ronde hun eindstation.

Koolhof en Skupski bereikten woensdag op de US Open de tweede ronde en daarmee verzekerden ze zich van deelname aan de ATP Finals, van 13 tot en met 20 november in de Italiaanse stad Turijn. Ze zijn op het grandslamtoernooi in New York als tweede geplaatst.

De beste acht tennissers en beste acht dubbels van dit seizoen mogen meedoen aan de ATP Finals. “Hopelijk kan ‘Wes’ me de weg naar de titel laten zien”, aldus Skupski, die voor het eerst meedoet aan het toernooi.