Geridderde Max geeft versierselen ‘een mooi plekje thuis’

Max Verstappen draagt de koninklijke onderscheiding die hij donderdag kreeg met trots, maar de versierselen spelt hij dit weekeinde niet op zijn race-overall. “Het is een heel bijzonder speldje, maar het staat niet op mijn racepak. Het krijgt wel een mooi plekje thuis”, zei de regerend wereldkampioen kort na aankomst op het circuit van Zandvoort.

De 24-jarige Nederlander werd donderdagochtend volkomen verrast met de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. “Ik moest vroeg opstaan en me netjes kleden, dat was al anders dan normaal. Ik wist niet wat ik zou krijgen. Het was een grote verrassing, maar is wel heel bijzonder als je zoiets uitgereikt krijgt. Het ging formeel, maar dat moet ook zo”, vertelde de coureur van Red Bull.

“Ik ben er heel trots op. Ik was 4 jaar oud toen ik begon met karten voor mijn plezier en uiteindelijk werd de Formule 1 mijn grote doel. Als je dat dan bereikt en je krijgt zoiets uitgereikt, is dat heel bijzonder, want ik had nooit gedacht dat het me zou overkomen. Ik vind het ook heel speciaal voor mijn familie die erbij was. Het was echt een mooi moment.”

Verstappen zag de onderscheiding niet als extra motivatie voor de komende Dutch Grand Prix. “Ik keek al enorm uit naar deze race. Vorig jaar was het al een gekkenhuis en dit jaar zal de sfeer weer fantastisch zijn.”

De Nederlander won vorig jaar de Grote Prijs van Nederland, die na 36 jaar afwezigheid terugkeerde op het circuit in de duinen van Zandvoort. Dit jaar leidt hij met ruime voorsprong het kampioenschap en is hij opnieuw de grote favoriet voor de zege.