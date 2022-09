Stunt tennisser Van Rijthoven blijft uit op US Open

Het is tennisser Tim van Rijthoven niet gelukt ook voor een stunt te zorgen in de tweede ronde van de US Open. De nummer 117 van de wereld won tegen de Noor Casper Ruud de eerste set, maar moest de zege toch in vier sets aan de nummer 5 van de plaatsingslijst laten. Het werd 6-7 (4) 6-4 6-4 6-4 voor Ruud.

De 25-jarige Van Rijthoven maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi van de US Open. Bij zijn debuut op grandslamniveau haalde hij deze zomer de vierde ronde op Wimbledon, waar hij twee geplaatste spelers wist te verslaan. Op de US Open wist de nummer 3 van Nederland, die in de eerste ronde wel opzien baarde door zeven matchpoints te overleven, niet nog eens te verrassen.

Na 2 uur en 47 minuten benutte Ruud zijn eerste wedstrijdpunt met een forehandwinner. De 23-jarige nummer 7 van de wereld maakte het af met een lovegame, waarna hij de felicitaties van de teleurgestelde Nederlander in ontvangst nam.

Van Rijthoven trok na een iets mindere start toch met overtuigend tennis de openingsset naar zich toe. In de tiebreak legde hij Ruud zijn wil op en hij haalde met een verwoestende set de set binnen.

In de tweede set kreeg de Nederlander bij een 4-3-voorsprong twee breakpoints, maar hij wist niet door te drukken. Ruud maakte gelijk en wist de set met twee lovegames op rij te winnen. In het restant wist Van Rijthoven – die zelf twintig aces sloeg – steeds minder in te brengen in de servicegames van Ruud, die zijn opslag niet meer inleverde.

Ruud verloor vorig jaar nog in de tweede ronde van de US Open van Botic van de Zandschulp, die uiteindelijk de kwartfinales haalde.

Van Rijthoven kende een moeizame voorbereiding op de US Open. Hij speelde zes weken geen wedstrijd in verband met een rugblessure. Van Rijthoven gaat zich nu richten op de Daviscup Finals, waar Nederland het half september in Glasgow opneemt tegen Groot-Brittanniƫ, Canada en Kazachstan.

Door de uitschakeling van Van Rijthoven is Gijs Brouwer de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij treft donderdag de Italiaan Lorenzo Musetti.