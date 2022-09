Volleyballers tegen Oekraïne in achtste finales WK

De Nederlandse volleyballers gaan het in de achtste finales van het WK opnemen tegen Oekraïne. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, die in de groepsfase alle wedstrijden won, blijft voorlopig in Slovenië. Het duel met Oekraïne wordt maandag vanaf 17.30 uur in Ljubljana gespeeld. Slovenië organiseert de mondiale eindronde samen met Polen.

De ‘Lange Mannen’ wonnen in de Sloveense hoofdstad van Egypte (3-0), Argentinië (3-2) en Iran (3-1). Aanvoerder Nimir Abdelaziz voert na de groepsfase de topscorerslijst van het WK aan. De 30-jarige Abdelaziz tekende in drie wedstrijden voor 85 punten.

Net als Nederland wonnen ook Servië, Brazilië, Polen, Frankrijk en Italië al hun groepswedstrijden; Servië en Italië zelfs allemaal met 3-0. Oekraïne eindigde in poule A als tweede achter Servië met twee zeges en één nederlaag.