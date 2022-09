WK indooratletiek in China kunnen ook in 2023 niet doorgaan

De wereldkampioenschappen indooratletiek kunnen ook volgend jaar niet in China worden gehouden. De internationale federatie World Athletics heeft het evenement dat was toegewezen aan de stad Nanjing voor de derde keer moeten uitstellen. In 2023 vinden nu geen WK indoor plaats.

Nanjing zou het indoortoernooi in 2020 organiseren, maar vanwege de uitbraak van de coronapandemie werden de WK indoor verplaatst naar 2021. Omdat het ook toen niet mogelijk bleek om de WK te houden, verschoof World Athletics de WK naar 2023. Dit voorjaar vond het evenement plaats in de Belgische hoofdstad Belgrado. De WK van 2024 zijn al toegewezen aan Glasgow in Schotland.

China heeft nog steeds te maken met coronamaatregelen, waardoor het volgens World Athletics niet mogelijk is om volgend voorjaar de atletiekwereld te ontvangen in Nanjing. Het is nu de bedoeling dat Nanjing in 2025 de WK organiseert.

“We zijn teleurgesteld dat we dit evenement opnieuw moeten uitstellen vanwege omstandigheden die buiten onze macht liggen”, zegt voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekfederatie. “We wilden echter nu duidelijkheid geven aan de sporters in hun voorbereiding op het volgende seizoen. Helaas is het niet mogelijk om nog een andere locatie te vinden voor de WK indoor van 2023. Het evenement keert in 2024 terug in Glasgow.”