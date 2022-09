Piastri debuteert volgend jaar in Formule 1 bij McLaren

De Australische coureur Oscar Piastri debuteert volgend jaar in de Formule 1 bij McLaren. Piastri vervangt bij de Britse renstal zijn landgenoot Daniel Ricciardo, die ruim een week geleden te horen kreeg dat zijn contract aan het einde van dit seizoen wordt ontbonden. De 21-jarige Australiër werd in 2020 kampioen in de Formule 3 en vorig jaar in de Formule 2.

Piastri maakte sinds 2020 deel uit van de opleiding van Renault, dat nu onder de naam Alpine in de Formule 1 rijdt. Dit jaar is hij de officiële reserverijder van het team. Alpine bracht begin augustus naar buiten dat Piastri volgend jaar voor dat team in de Formule 1 gaat rijden, als vervanger van Fernando Alonso die een dag eerder had aangekondigd over te stappen naar Aston Martin. De Australiër ontkende dat korte tijd later via Twitter. “Het klopt niet, ik heb geen contract getekend voor 2023 bij Alpine. Ik zal volgend jaar niet voor Alpine rijden”, meldde hij toen stellig. Het gerucht ging al dat hij naar McLaren zou gaan.

De internationale autosportfederatie FIA liet een onafhankelijke commissie, de zogeheten Contract Recognition Board, naar de zaak kijken. De commissie concludeerde dat Piastri al op 4 juli een rechtsgeldig contract voor 2023 en 2024 had ondertekend bij McLaren. Alpine moet daarom een andere coureur gaan zoeken voor volgend seizoen. De Fransman Pierre Gasly van AlphaTauri zou een belangrijke kandidaat zijn om zijn landgenoot Esteban Ocon te vergezellen bij Alpine.

Piastri gaat bij McLaren het rijdersduo vormen met de Brit Lando Norris. “Ik heb heel veel zin om in de Formule 1 te debuteren voor zo’n prestigieus team”, aldus de Australiër. “Ik ben heel dankbaar voor deze kans. McLaren heeft een lange traditie wat betreft kansen geven aan jonge talenten. Ik kijk ernaar uit om samen met Lando het team naar voren te helpen op de grid.”

Alpine meldt in een verklaring de zaak als gesloten te beschouwen. “We zullen te zijner tijd onze coureurs voor 2023 aankondigen. Onze focus ligt nu op de Dutch GP en het scoren van punten in de strijd om de vierde plaats in het WK voor constructeurs.”