Verstappen achtste in tweede training voor Dutch GP in Zandvoort

Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Dutch GP zonder problemen kunnen afwerken, maar hij kwam niet verder dan de achtste tijd. De beste ronde van de Nederlander op het circuit van Zandvoort ging in 1.13,042. Daarmee was Verstappen bijna zeven tienden van een seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari.

De Monegask eindigde in de tweede vrije training bovenaan met een tijd van 1.12,345. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz zat daar 0,004 seconde achter, Lewis Hamilton gaf in de Mercedes 0,072 toe. In de eerste training waren de Mercedes-coureurs George Russell en Hamilton respectievelijk als eerste en tweede geëindigd.

Verstappen reed in de tweede sessie ruim twintig rondes over het circuit van Zandvoort. De wereldkampioen in de Formule 1 was in de eerste training, aan het begin van de middag, al na 10 minuten stilgevallen op de baan vanwege problemen met de versnellingsbak in zijn Red Bull-auto. Verstappen moest lopend terug naar de pits, tot teleurstelling van de tienduizenden Nederlanders op de tribunes. De wereldkampioen in de Formule 1 had slechts zeven rondjes kunnen rijden. De teams willen tijdens de vrije trainingen juist zoveel mogelijk rondes afleggen, om aan de afstelling van de auto te kunnen werken.

De monteurs van Red Bull wisselden tussen beide trainingen door de versnellingsbak in de auto van Verstappen. Hij reed de tweede sessie, aan het einde van de middag, met een ander exemplaar.

De training moest in de slotfase worden stilgelegd nadat Yuki Tsunoda met zijn AlphaTauri in de grindbak was beland. De Japanner kreeg zijn auto daar niet meer uit. Nadat de baan weer was vrijgegeven, reed Verstappen als eerste de pits uit. Het lukte hem echter niet om zijn tijd te verbeteren. Zijn teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de twaalfde tijd, bijna 1,2 seconde achter Leclerc. Zaterdag volgt om 12.00 uur de derde training, waarna om 15.00 uur de kwalificatie voor de race van zondag begint.