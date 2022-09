Waterpoloërs verliezen op EK ook van Servië

De Nederlandse waterpoloërs kunnen op het EK maximaal als elfde eindigen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor dinsdag in de strijd om de plekken 9 tot en met 12 van Servië: 12-11. Na reguliere speeltijd stond het nog 6-6. Middels penalty shoot-outs liep Servië vervolgens uit.

“Ik ben desondanks tevreden met het resultaat”, zei bondscoach Van der Meer. “Tegen Georgië speelden we niet ons beste spel”, vervolgde hij, doelend op de wedstrijd in de tussenronde tegen Georgië waarin Nederland verzuimde zich te plaatsen voor de kwartfinales (12-8). “Vandaag speelden we veel beter. Ik ben blij dat ze het op deze manier hebben opgepakt na dat verlies.”

In de strijd om de elfde plek neemt Oranje het donderdag op tegen Israël. “We hebben nog één wedstrijd te spelen en daarin willen we opnieuw ons best doen”, zei Van der Meer.