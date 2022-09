Schaatsbaan Thialf in gesprek over stijgende energiekosten

Schaatscomplex Thialf is met alle betrokken partijen in gesprek om een oplossing te vinden voor de stijgende energiekosten deze winter. Interim-directeur Minne Dolstra zegt dat het energiecontract van de schaatsbaan in Heerenveen op 31 december afloopt en dat Thialf ook te maken krijgt met energieprijzen die exorbitant stijgen.

“We zijn in gesprek met alle partijen, de aandeelhouders maar ook schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF”, zegt Dolstra. “We kijken positief naar de toekomst. Verder kan ik er niet veel over zeggen.” De schaatsbond laat weten dat het overleg met Thialf over de stijgende kosten in volle gang is.

Schaatsbond KNSB meldde donderdag dat deze winter nog sluiting dreigt van 6 tot 8 van de 22 kunstijsbanen in ons land. Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, bepleitte de oprichting van een noodfonds om sluiting van schaatsbanen en zwembaden, die met vergelijkbare problemen kampen, te voorkomen. “Als er op korte termijn geen compensatie komt en ijsbanen moeten sluiten, komt de toekomst van onze oer-Hollandse sport in gevaar”, waarschuwde de KNSB.

De schaatsteams kunnen al trainen in Thialf. De schaatsbanen gaan volgende week zondag ook open voor recreanten, laat Thialf weten. Op 28 oktober begint het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden voor de langebaanschaatsers. De shorttrackers hebben 7 oktober een internationale wedstrijd in Heerenveen.

Het in financiƫle problemen geraakte Thialf kreeg eind vorig jaar 1 miljoen euro toegezegd voor onder meer onderhoud. Eerder in 2021 was al afgesproken dat de provincie Friesland, de gemeente Heerenveen, schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF financieel gaan bijspringen.