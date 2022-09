Wielrenner Pedersen viert derde ritzege in Ronde van Spanje

Mads Pedersen heeft ook de negentiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen van Trek-Segafredo was de snelste in een sprint van een heuvelachtige rit met start en aankomst in Talavera de la Reina. Hij schreef ook al de dertiende en zestiende etappe op zijn naam.

De Brit Fred Wright, dinsdag nog schuldig aan de valpartij van Primoz Roglic, eindigde als tweede. De Belg Gianni Vermeersch werd derde. Mike Teunissen was met een vijfde plaats de beste Nederlander.

Remco Evenepoel zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. De Belg verdedigt zaterdag tijdens de laatste bergetappe van Moralzarzal en Puerto de Navacerrada een voorsprong van 2.07 op de Spanjaard Enric Mas. Juan Ayuso, de Spaanse nummer 3 van het algemeen klassement, volgt op 5.14. De Ronde van Spanje eindigt zondag met een vlakke rit naar Madrid.