Sloveen Mohoric langer bij wielerploeg Bahrain

De Sloveense wielrenner Matej Mohoric heeft zijn contract bij Bahrain Victorious verlengd tot eind 2025. Mohoric (27) won dit jaar de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo en boekte vorig jaar twee ritzeges in de Tour de France.

De Sloveen komt al sinds 2018 uit voor Bahrain. Daarvoor had hij in 2017 namens UAE Team Emirates al een etappe gewonnen in de Ronde van Spanje. Met ook nog een ritzege in de Giro d’Italia (2018) op zak behoort hij tot het groepje renners dat etappes won in alle grote rondes. Mohoric won in 2018 ook de BinckBank Tour, de rittenkoers door Nederland en BelgiĆ«.