Albon gelooft in terugkeer in GP Singapore: het wordt zwaar

Alex Albon hoopt begin oktober in de Grote Prijs van Singapore weer achter het stuur te zitten van de Williams. “Het doel is klaar te zijn voor Singapore, al realiseer ik me dat het zwaar zal zijn”, zegt de 26-jarige Formule 1-coureur, die afgelopen weekeinde in Monza vanwege een blindedarmontsteking werd vervangen door Nyck de Vries. Dat betekende het debuut van de Fries in de Formule 1. Hij werd negende in de GP van Italië en vergaarde twee WK-punten.

Albon onderging een operatie. De 26-jarige Thai zegt zich goed te voelen nadat hij dinsdag uit het ziekenhuis werd ontslagen. “Het gaat oké. De dokteren hebben geweldig werk geleverd. Ik ben dankbaar dat ze me zo goed hebben geholpen”, meldde Albon in een videoboodschap vanuit zijn woonplaats Monaco.

“Ik ben voorzichtig weer aan het rondlopen en mijn doel is klaar te zijn voor Singapore. Dat wordt zwaar, want het is ook nog geen eenvoudig circuit. Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn en dan zien we het wel.”

Zijn team Williams meldde maandag dat er complicaties waren opgetreden waardoor Albon een nacht op de intensive care aan de beademing had gelegen.