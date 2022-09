Judoka Juul Franssen beëindigt loopbaan

Juul Franssen heeft besloten haar judocarrière te beëindigen. Dat laat de geboren Limburgse op haar Instagram-account weten. De 32-jarige judoka had eerder al gemeld zich dit jaar vooral op haar studie te richten. Na het missen van brons op de Olympische Spelen van Tokio had ze de optie open gehouden door te gaan tot de Spelen van Parijs 2024.

“Als klein meisje droomde ik ervan om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Ik raakte geïnspireerd door de helden van toen. Ik had nooit verwacht dat deze dromen werkelijkheid zouden worden. Ik ben al jaren een van de allerbeste judoka’s ter wereld in mijn gewichtsklasse. Het is een mooi moment om afscheid te nemen”, schrijft de in Heinenoord woonachtige judoka.

Franssen kwam uit in de klasse -63 kilogram. Ze veroverde twee keer brons op een WK, in 2018 en 2019. In 2020 pakte ze een bronzen plak op de Europese kampioenschappen. Ook is ze meervoudig Grand Slam, Grand Prix en World Cup winnares.

“Na de Spelen heb ik de tijd gekregen om de afgelopen vijf jaar een plek te geven”, vervolgt ze. “Ik heb de tijd gekregen om uit de sneltrein te stappen en stil te staan. Een periode waarin ik heb gevoeld wat ik heb gemist. En dat is een stuk onbevangenheid. De onbevangenheid die ik als klein meisje had om de allerbeste van de wereld te worden. Ik moet kleur bekennen en dat betekent dat er maar één juiste keuze is: kiezen voor mijn eigen geluk.”

“Dankzij al die jaren topsport heb ik geleerd dat je lichaam tot zoveel meer in staat is dan dat wij denken. Ik ben ervan overtuigd dat al deze ervaringen mij gaan helpen om niet alleen mijzelf maar ook anderen te inspireren in mijn volgende uitdagingen, zowel op als naast de judomat.”