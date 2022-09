Langat en Kipkemboi winnen Dam tot Damloop

De Keniaanse atleet Charles Langat heeft de 36e editie van de Dam tot Damloop gewonnen, de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam. Vanwege corona werd het loopevenement, waaraan dit jaar 38.000 mensen deelnamen, de afgelopen twee jaar niet gehouden.

Langat (33) realiseerde een (officieuze) tijd van 45 minuten en 14 seconden. Ook de nummers 2 en 3 kwamen uit Kenia: Geoffrey Kipchumba, die drie tellen toegaf, en Peter Kipsirat.

Beste Nederlander was Khalid Choukoud die uitkwam op (officieus) 46.29 en als vijfde de finish passeerde. Bij AT5 zei Choukoud “superblij” te zijn met zijn tijd. “Ik zit midden in de voorbereiding van de marathon van Amsterdam. Mooi om hier als eerste Nederlander te finishen. Ik voelde me echt goed, in beter weer had ik hier onder de 46 minuten kunnen lopen. Maar met 20 kilometer per uur is dit een goede voorbereiding op de marathon.” Choukoud verdedigt op 16 oktober in Amsterdam zijn Nederlandse titel op de marathon.

Abdi Nageeye, vooraf beschouwd als zijn voornaamste concurrent, loopt niet vaak andere afstanden dan de marathon, waarop hij vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch zilver veroverde. Hij finishte in 47.47 achter Filmon Tesfu (47.12) en Stan Niesten (47.17) als elfde en was daarmee de vierde Nederlander.

Bij de vrouwen ging de winst naar Margaret Kipkemboi. De 29-jarige Keniaanse liep 50.42 (officieus). Dit jaar pakte ze brons op de 10.000 meter bij de WK atletiek in Eugene en won ze de halve marathon van Barcelona. Kipkemboi was met de vrouwen ruim 6 minuten eerder gestart dan de mannen en bleef Langat net voor.

Ook bij de vrouwen was het podium in Zaandam volledig Keniaans met Sharon Kemboi (tweede) en Caroline Nyaga (derde). Diane van Es was op de zesde plaats (54.44) de beste Nederlandse. De 23-jarige geboren Rotterdamse nam vorig jaar deel aan de Olympische Spelen, waar ze uitkwam op de 5000 meter. Ze bleef in Zaandam landgenotes Silke Jonkman en Maureen Koster net voor.