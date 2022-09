Val Van Vleuten en kettingprobleem Mollema verknallen tijdrit

De Nederlandse wielerploeg heeft flinke tegenvallers moeten incasseren in de tijdrit voor gemengde ploegen bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong. Bauke Mollema kreeg kort na de start te maken met een vastgelopen ketting. Hij moest afstappen en overstappen op een andere fiets, maar raakte ver achterop bij de twee andere renners van de ploeg, Mathieu van der Poel en Daan Hoole.

Kort na de aflossing ging het mis bij de vrouwen. Annemiek van Vleuten raakte direct na de start, nog bij het op gang trappen, de controle kwijt over haar fiets en kwam hard ten val. Zij bleef zitten op het asfalt met een gehavende knie en een bebloede elleboog. Ellen van Dijk en Riejanne Markus moesten samen verder.

Door die tegenslagen wordt het een bijzonder moeilijke opgave voor de Nederlandse ploeg de wereldtitel te veroveren. Het is pas de derde keer dat de gemengde ploegentijdrit onderdeel is van de WK. Nederland won goud in de eerste editie in 2019 en zilver in 2021.