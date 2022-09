Auger-Aliassime zet Team World op voorsprong met zege op Djokovic

De Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime heeft Team World aan kop gebracht in de strijd om de Laver Cup. De 22-jarige Canadees versloeg de Serviër Novak Djokovic en haalde daarmee 3 punten binnen. Het wereldteam, dat onder leiding staat van John McEnroe, leidt nu met 10-8. De Europese tennissers stonden na de tweede dag van het evenement in The O2 in Londen met 8-4 voor, maar op de slotdag gingen de eerste twee partijen naar Team World.

Auger-Aliassime won samen met de Amerikaan Jack Sock eerst van de Italiaan Matteo Berrettini en de Schot Andy Murray: 2-6 6-3 10-8. De Canadese nummer 13 van de wereld versloeg daarna ook 21-voudig grandslamkampioen Djokovic: 6-3 7-6 (3).

Op de slotdag is iedere overwinning 3 punten waard. Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud moeten de laatste twee partijen winnen om te voorkomen dat Team World na vier eindzeges voor Team Europa voor het eerst de Laver Cup wint.