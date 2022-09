Oegandees Kwemoi wint 46e editie CPC Loop Den Haag

De Oegandees Andrew Rotich Kwemoi heeft de 46e editie van de CPC Loop in Den Haag gewonnen. De 22-jarige atleet legde de halve marathon (ruim 21 kilometer) af in 1 uur en 30 seconden. Gianluca Assorgia was op een kleine 7 minuten achterstand de beste Nederlander.

Bij de vrouwen was Ludwina Chepngetich uit Kenia de snelste in 1.07.30, op ruim 7 minuten gevolgd door de snelste Nederlandse Marijke de Visser.

De CPC Loop werd vanwege het coronavirus ruim twee jaar geleden voor het laatst gehouden. De Ethiopiƫr Dawit Wolde rende op 8 maart 2020 naar de zege. Kort daarna kondigde het kabinet een eerste lockdown af vanwege de toenemende zorgen over het coronavirus. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door. De loop was nu verplaatst naar het najaar vanwege de onzekerheid over mogelijke coronamaatregelen dit voorjaar.