Hockeyers beginnen WK tegen Maleisië

De Nederlandse hockeymannen spelen hun eerste duel op het WK van volgend jaar tegen Maleisië. Hockeybond FIH heeft dinsdag het speelschema gepubliceerd van het toernooi dat in India wordt gehouden. Oranje en Maleisië treffen elkaar op 14 januari, het WK begint een dag eerder.

De andere tegenstanders van de Nederlandse hockeyers in de groepsfase zijn Nieuw-Zeeland (16 januari) en Chili (19 januari). Oranje speelt de eerste twee groepswedstrijden in Rourkela, de derde is in Bhubaneswar. Beide steden liggen zo’n 300 kilometer van elkaar verwijderd. In Bhubaneswar is op 29 januari ook de finale. België is de titelverdediger.