Verstappen acht kans klein op titel in Singapore

Max Verstappen acht zelf de kans klein dat hij zondag al zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 verovert. “Ik heb veel geluk nodig, dus ik reken er niet op”, zei de coureur van Red Bull in aanloop naar de Grote Prijs van Singapore.

Het is de zesde race voor het einde van het seizoen en bij winst kan Verstappen al wereldkampioen zijn. “Ik ken de scenario’s. Ik moet winnen, mijn teamgenoot Sergio Pérez moet vierde of lager eindigen en Charles Leclerc van Ferrari achtste of lager. Dat is een beetje onrealistisch, dus ik denk er verder niet over na. Ik wil liever gewoon genieten en natuurlijk proberen te winnen.”

Verstappen, die vrijdag zijn 25e verjaardag viert, won de laatste vijf races en staat al op elf overwinningen in dit seizoen. Hij leidt het kampioenschap met 116 punten voorsprong op Leclerc. Als hij de titel zondag niet wint, dan krijgt hij een week later in Japan een nieuwe kans.

De Nederlander kan dit seizoen ook het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher aanvallen, die in respectievelijk 2013 en 2004 dertien grands prix wonnen. “Het zou mooi zijn als ik dat haal, maar het is niet echt iets dat belangrijk voor me is. Het is mooi dat we het de afgelopen races zo goed hebben gedaan, maar dat ligt achter me. Ik richt me op wat ik hier in Singapore moet doen”, aldus de Nederlander.

Vertappen won nog nooit de race op het stratencircuit van Singapore, die door de meeste coureurs vanwege de vele bochten en daarbovenop de hitte en hoge luchtvochtigheid als een van de fysiek zwaarste wordt beschouwd. De Formule 1 sloeg de race in de Zuidoost-Aziatische stadstaat twee jaar over vanwege de coronapandemie. “We zijn hier al een tijdje niet geweest, dus ik ben benieuwd hoe het circuit erbij ligt.”

De Limburger richt zich vooral op de kwalificatie. Poleposition is belangrijk om kans te maken op de zege, want inhalen is niet eenvoudig op het circuit. “We zijn tot nog steeds heel snel in de races, maar nog niet ongelooflijk snel geweest in één ronde. We weten dat hier vooral de snelheid in één ronde belangrijk is, dus moeten we ons vooral daar op richten.”