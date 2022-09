Duels met België altijd weer een ‘dingetje’ voor volleybalsters

Voor de volleybalsters wacht vrijdagavond in het Gelredome van Arnhem een cruciaal duel met het oog op de kansen voor een plaats bij de laatste acht op het WK. Een nederlaag tegen België zou het perspectief voor de volgende week in Rotterdam te spelen tweede groepsfase er niet beter op maken. “Op papier zijn we sterker”, sprak aanvoerster Anne Buijs na de gewonnen partij van woensdag tegen Puerto Rico optimistisch.

De volleybalsters deden tot nu toe wat van hen verwacht werd met twee duidelijke 3-0-zeges op Kenia en Kameroen en een 3-1-overwinning op Puerto Rico. Vrijdagavond zal het tot volleybaltempel omgebouwde voetbalstadion van Vitesse gevuld zijn met zo’n 10.000 toeschouwers wanneer België de tegenstander is, als nummer 13 drie plaatsen lager op de wereldranglijst bivakkerend dan Nederland. Alle in de eerste ronde behaalde punten worden meegenomen naar de tweede groepsfase, waarin Nederland onder meer Brazilië en China zal treffen.

De eerste set die Oranje tegen het Midden-Amerikaanse land verloor, kostte weliswaar geen punt – pas bij 3-2 krijgt de winnende ploeg geen 3 maar 2 punten – maar heeft wel consequenties voor het setgemiddelde. “Elk punt, elke set telt”, wist ook Buijs, die vooral blij was met hoe de ploeg zich na het haperende begin herpakte. “We kwamen er aanvankelijk aanvallend niet doorheen, zij losten het steeds eenvoudig op.” Mede door de goede blokkering – liefst negentien blokpunten in vier sets – kwam Nederland erbovenop.

“Er zat wat spanning op de ploeg”, had ook libero Myrthe Schoot geconstateerd. “Het was de eerste wedstrijd waarin we te maken kregen met serieuze tegenstand. We hebben afgelopen zomer met veel blessures te maken gehad en nog niet veel in deze samenstelling gespeeld. We moeten groeien in het toernooi. Je ziet een stijgende lijn.”

Die moet vrijdag tegen België worden doorgezet. De ploeg en met name topschutter Britt Herbots (28 punten) maakten indruk tegen Italië, dat wel met 3-1 won. “Ik denk dat ze qua niveau wel vergelijkbaar zijn met Puerto Rico”, zei Schoot. “Ze verdedigen heel fanatiek en hebben met Herbots een goede passer/loper. Ik tref ook een aantal oud-ploeggenootjes en we hebben begin deze zomer nog tegen elkaar gespeeld. Het is altijd weer een dingetje.”

Buijs denkt niet dat haar ploeg vrijdag voor verrassingen komt te staan. “We kennen ze hartstikke goed, onze zuiderburen. Het is een onwijs taaie ploeg en het zijn altijd superlange rally’s. Volgens mij is het in 95 procent van de gevallen in 3-2 geëindigd.”