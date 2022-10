De Amerikaanse basketbalsters zijn voor de elfde keer wereldkampioen geworden. De ploeg won in Sydney in de finale met 83-61 van China. Het was de vierde titel op rij voor het team. A’ja Wilson was topschutter bij de kampioensploeg met 19 punten.

China ging tot halverwege de wedstrijd redelijk gelijk op met de Verenigde Staten, maar in het derde kwart liep de grote toernooifavoriet uit naar een voorsprong van 21 punten en gaf die niet meer uit handen.