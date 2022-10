Bakermat Montfort van Max Verstappen in startblokken voor feest

Montfort, bakermat van vader Jos en zoon Max Verstappen, bereidt zich voor op een groot feest komende zondag als de Nederlandse F1-coureur wereldkampioen wordt in Japan. Zaal Housmans in het Midden-Limburgse dorpje gooit zondagochtend al om 05.00 uur de deuren open om de fans van Max welkom te heten.

Max Verstappen begint om 07.00 uur met de F1-race in Japan, en naar verwachting is rond 09.00 uur duidelijk of hij wereldkampioen wordt. Daar houden ze in Montfort althans rekening mee.

Vorig jaar barstte zaal Housmans ondanks corona zowat uit zijn voegen toen een uitzinnig publiek het eerste wereldkampioenschap van Max Verstappen vierde. Er werd gehuild, gelachen en gezongen. Op straat stak de uitzinnige dorpsjeugd vuurwerk af, het dorp vierde feest.

Of het deze zondag weer zo druk wordt? Organisator Antoine Zeelen denkt van niet, zei hij donderdag. “Het is dan wel erg vroeg, dus ik verwacht niet zoveel gasten als voorgaande jaren. Tot nog toe zijn er zo’n 60 mensen die zich aangemeld hebben, op zijn hoogst verwacht ik tussen de 150 en 200 bezoekers.”

Wie vroeg komt, wordt verwelkomd met gratis spek en ei, en ook de entree is gratis. Dat geldt overigens niet voor het koude buffet dat vanaf 11.00 uur met broodjes warm vlees geserveerd wordt. Tegen die tijd is wel duidelijk of Max inderdaad voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen is geworden. Zodra de F1 in Japan gereden is, zal dj Admin optreden.

Fans van Verstappen komen al jaren samen in zaal Housmans om de verrichtingen van hun held op grote beeldschermen te volgen. Aanvankelijk gebeurde dat in gezelschap van de opa van Max, Frans Verstappen, maar die is drie jaar geleden overleden. Het feest wordt sindsdien door vrijwilligers georganiseerd.