Verstappen heeft ‘perfect weekend’ nodig in Japan voor de titel

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen een “perfect weekend” nodig om in Japan wereldkampioen te worden. De 25-jarige Nederlander verzekert zich van zijn tweede titel in de Formule 1 als hij zondag wint op het circuit van Suzuka én de snelste raceronde rijdt. In alle andere gevallen is Verstappen ook afhankelijk van de resultaten van Charles Leclerc en Sergio Pérez.

“Vanwege onze relatie met Honda zou het extra speciaal zijn als het in Japan lukt”, zei Verstappen, die vorige week in Singapore zijn eerste kans op het binnenhalen van de titel niet wist te verzilveren. De kopman van Red Bull kwam in een teleurstellend weekend niet verder dan de zevende plaats. “Ik heb een perfect weekend nodig om de titel hier binnen te halen. Maar om eerlijk te zijn, denk ik er niet te veel aan. Als het hier niet gebeurt, dan is het in de volgende race nog aannemelijker dat het wél lukt.”