Verstappen moet Mercedes voor zich dulden op nat Suzuka

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grote Prijs van Japan de derde tijd genoteerd. Hij moest beide Mercedessen voor zich dulden. Vanwege de natte omstandigheden op het circuit van Suzuka brachten de coureurs veel tijd in de pits door tijdens de anderhalf uur durende training.

Verstappen kwam na ruim een half uur de baan op. Zijn snelste ronde was 0,851 langzamer dan de Brit George Russell, die in zijn Mercedes het snelst was: 1.41,935. Lewis Hamilton, de ploeggenoot van Russell, klokte de tweede tijd. Verstappens teamgenoot Sergio PĂ©rez noteerde de vierde tijd.

Eerder op de dag had Verstappen in de eerste training de zesde tijd genoteerd.

De race is zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen kan zich in Suzuka verzekeren van zijn tweede wereldtitel op een rij.