Baanrenner Lavreysen voor derde jaar op rij wereldkampioen keirin

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft voor het derde jaar op rij de wereldtitel op het sprintonderdeel keirin veroverd. In de finale versloeg hij net als vorig jaar in Roubaix zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. Het brons ging naar de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro.

Op het Vélodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines, waar over anderhalf jaar om de olympische medailles wordt gestreden, waren Lavreysen en Hoogland, samen met Roy van den Berg, een dag eerder nog onttroond als wereldkampioenen op de teamsprint. Hoogland kwam bij het uitrijden hard ten val, maar kon nog wel te voet de piste verlaten.

Bij keirin komen zes renners in de baan, die om de winst sprinten na zes ronden. Lavreysen heeft een beproefde tactiek, aanvallen op iets meer dan twee ronden voor het einde. “Het is de manier als je de snelste bent. Ga je eerder dan rijd je jezelf leeg. Wacht je te lang dan ben je de sjaak”, legde hij de succesformule na afloop uit. Zijn tegenstanders, onder wie Hoogland, weten het. “Harrie doet nooit anders, dus je weet wat je kunt verwachten”, vertelde hij met de nodige schaafwonden op de linkerkant van zijn lichaam. “Ik voel het nu nog niet, dat komt wellicht nog.”

Hoe hij precies gevallen was wist Hoogland niet. “Ik sloeg boos op mijn stuur en er remde net iemand voor me.” Hoogland toonde eerder wel eens de nodige frustratie na een nieuwe nederlaag tegen zijn vriend en rivaal. Maar na een jaar waarin hij wat afstand nam van zijn sport kon hij tevreden zijn over het gehaalde niveau. “Dat is eigenlijk heel zuur. Dat ik op een WK waarvan ik niet veel verwachtte toch zo dichtbij kom.”

Voor Lavreysen was het zijn tiende wereldtitel, de derde op het onderdeel keirin.