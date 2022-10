Negen wereldkampioenen genomineerd voor wereldatleet van het jaar

De internationale atletiekfederatie World Athletics heeft tien atleten genomineerd voor de prijs ‘wereldatleet van het jaar’. Negen van de tien genomineerden werden afgelopen zomer wereldkampioen in het Amerikaanse Eugene.

Het gaat om de Sloveen Kristjan Ceh (discuswerpen), de Braziliaan Alison dos Santos (400 meter horden), de Zweed Mondo Duplantis (polsstokspringen), de Marokkaan Soufiane El Bakkali (3000 meter steeple), de Noor Jakob Ingebrigtsen (5000 meter), de Grenadiaan Anderson Peters (speerwerpen), de Portugees Pedro Pichardo (hink-stap-springen) en de Amerikanen Noah Lyles (200 meter) en Grant Holloway (110 meter horden).

Alleen de Keniaanse langeafstandsloper Eliud Kipchoge, die eveneens genomineerd is, werd dit jaar geen wereldkampioen. Hij verbeterde bij de marathon in Berlijn in september zijn eigen wereldrecord tot een historische tijd van 2.01.09.

Stemmen op de genomineerden kan tot het eind van de maand via sociale media, waarna vijf kanshebbers overblijven. De winnaar wordt begin december bekend.

Woensdag werden de genomineerden bij de vrouwen al bekend. Femke Bol ontbrak op de lijst van de tien genomineerden voor de mondiale prijs van atlete van het jaar. Sydney McLaughlin, haar Amerikaanse concurrente op de 400 meter horden, werd door experts wel geselecteerd voor de onderscheiding. Voor de 22-jarige Bol bleken haar zilveren plak op de WK op de 400 meter horden en haar Europese titels op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4×400 meter estafette niet genoeg. Onder de genomineerden bij de vrouwen zijn ook onder anderen de succesvolle Jamaicaanse sprintsters Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Zij werden wereldkampioen op respectievelijk de 100 en 200 meter.