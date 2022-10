Baanwielrenner Havik verovert wereldtitel puntenkoers

Yoeri Havik heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines de puntenkoers gewonnen. De 31-jarige Noord-Hollander was onderweg de enige renner die het peloton op drie rondes wist te zetten. Dat leverde voldoende punten op voor de winst.

Het zilver ging naar de Duitser Roger Kluge, brons was voor de Belg Fabio van den Bossche.

Op de puntenkoers rijden de renners 160 rondes, om de tien is er een sprint om de punten. Het dubbelen van het peloton levert telkens 20 punten op.

Havik veroverde nooit eerder een medaille op een WK. Wel was hij vorig jaar Europees kampioen op de koppelkoers, samen met Jan-Willem van Schip. Van Schip was in 2019 de laatste Nederlandse wereldkampioen op de puntenkoers.