Lavreysen naar halve finales sprint op WK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk zaterdag de halve finales bereikt op het sprinttoernooi. Op de piste van het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines was de titelverdediger in de kwartfinales in twee heats te sterk voor de Brit Hamish Turnbull.

Lavreysen was in de kwalificaties al goed voor de beste tijd (9,224) en had in de achtste finales de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro verslagen.

Het sprinttoernooi gaat zondag om 12.00 uur verder. Lavreysen veroverde de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel op het koningsnummer. Zijn voornaamste concurrent, Jeffrey Hoogland, ging zaterdag niet van start. De wereldkampioen op de kilometer tijdrit was niet fit.