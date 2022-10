Wereldtitel omnium bij WK baan voor Brit Hayter, Hoppezak negende

Baan- en wegwielrenner Ethan Hayter heeft voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op het omnium veroverd. De 24-jarige Brit hield op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines thuisrijder Benjamin Thomas en de Nieuw-Zeelander Aaron Gate op de meerkamp achter zich.

Vincent Hoppezak eindigde als negende, maar dat bleek pas na lange beraadslagingen van de jury. Het was een klassering die Hoppezak zelf ook zal hebben verrast. De 23-jarige baanrenner uit Nieuwerkerk aan den IJssel was als elfde aan het slotonderdeel, de puntenkoers, begonnen. “Ik heb her en der wat steekjes laten vallen”, keek hij terug op zijn eerste optreden op een omnium tussen de wereldtoppers. “De benen waren wel goed, jammer dat ik wat maagklachten had. Die speelden met name na de scratch op.”

De Nederlands kampioen, die mikt op deelname aan de Olympische Spelen, had concurrentie van een “next level” om zich heen gezien. Hayter won vorig jaar het omnium in Roubaix, waar Hoppezak met brons op de puntenkoers voor het eerst internationaal van zich liet horen. Thomas is de wereldkampioen van Berlijn 2020. “Ik weet nu wel waar ik sta. Het was volgens mij net geen top 10, ik ben redelijk tevreden.”

Hoppezak was als achtste geƫindigd op het openingsonderdeel scratch, maar zakte daarna terug na de twaalfde plaats op de temporace en de zestiende plek op de afvalkoers.