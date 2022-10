Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet hebben bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk de halve finales bereikt op het onderdeel keirin.

Olympisch kampioene Braspennincx was de snelste in haar heat. Van der Peet finishte in haar heat als vierde, net genoeg voor een plaats in de halve finales.

Bij keirin komen vijf of zes rensters in de baan die na zes ronden sprinten om de winst. De halve finales worden om 15.30 uur verreden.