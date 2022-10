Motorcoureur Bagnaia neemt leiding in MotoGP na val Quartararo

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft met nog twee races te gaan de leiding genomen in het WK-klassement van de MotoGP. De Ducati-coureur profiteerde in de Grote Prijs van Australië van een val van regerend wereldkampioen Fabio Quartararo, die met nog zeventien rondes te gaan onderuit ging op het circuit van Phillip Island. Bagnaia eindigde achter de Spanjaarden Alex Rins en Marc Márquez als derde.

De 25-jarige Italiaan begon met 3 punten achterstand op Quartararo aan de Australische GP, maar gaat nu met 14 punten voorsprong naar de Grote Prijs van Maleisië van volgende week. Het seizoen eindigt op 6 november in Valencia.

Quartararo was enkele rondes voor zijn val door een stuurfout teruggevallen naar de 22e plaats. De Fransman had zich weer opgewerkt naar de vijftiende positie toen hij onderuit ging. “Ik wilde teveel”, erkende Quartararo. “De kampioensstrijd is nogal veranderd sinds de race op de Sachsenring. Dat betekent dat het ook voor ons in de laatste twee GP’s nog kan veranderen.”

Bagnaia streed op Phillip Island met Rins (Suzuki) en Márquez (Honda) om de winst. De Italiaan reed bij het ingaan van de laatste ronde voorop, maar werd nog gepasseerd door de twee Spanjaarden. Bagnaia was desondanks zeer tevreden. “Toen ik zag dat Fabio uit de race lag, zei ik tegen mezelf: winnen zou heel mooi zijn, maar het is ook geen probleem als ze me in de laatste rondes inhalen. Ik ben vooral heel blij dat we nu het kampioenschap leiden”, aldus Bagnaia.

Rins bezorgde Suzuki, dat zich terugtrekt uit de MotoGP, in Australië met zijn eerste zege van dit seizoen een fraai afscheidscadeau. Zijn landgenoot Márquez eindigde als tweede en behaalde zo zijn honderdste podiumplaats in de koningsklasse.

De Australiër Jack Miller zag voor eigen publiek zijn laatste sprankje hoop op de titel vervliegen. Miller werd onderuit gereden door de Spanjaard Alex Márquez en haakte daardoor af in de titelstrijd.

In de Moto2 domineerde de Spanjaard Alonso López de race. Bo Bendsneyder eindigde als tiende en pakte zo weer 6 punten voor het WK. Met 80 punten staat de Rotterdammer op de dertiende plaats. Zonta van den Goorbergh miste de race vanwege een gebroken pols, opgelopen bij een val in de eerste vrije training. De Japanner Ai Ogura nam de leiding in het WK-klassement over van de Spanjaard Augusto Fernández, die onderuit ging terwijl hij op de derde plaats reed. Ogura eindigde als elfde en heeft nu 3,5 punt voorsprong op Fernández.