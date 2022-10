Spanjaard Guevara pakt in Australië wereldtitel in Moto3

De Spaanse motorcoureur Izan Guevara heeft in Australië de wereldtitel in de Moto3 binnengehaald. Twee races voor het einde van het seizoen is de 18-jarige coureur van GasGas Aspar al niet meer te achterhalen aan kop van het klassement. “Geweldig om nu wereldkampioen te zijn”, zei Guevara.

De Spaanse tiener haalde de titel in stijl binnen. Guevara won de race over 23 rondes op het circuit van Phillip Island. Het betekende zijn zesde overwinning van dit seizoen en zijn derde zege in de laatste vier grands prix. Met 290 punten is de Spanjaard zeker van de eindzege in de Moto3, de lichtste klasse van de WK wegrace. Zijn teamgenoot Sergio García staat tweede met 225 punten.

Guevara gaat na twee seizoenen in de Moto3 volgend jaar in de Moto2 rijden. Hij eindigde in juni als tweede in de TT van Assen.