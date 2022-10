Stervolleybalster wil uit nationaal team Italië vanwege racisme

Sterspeelster Paola Egonu denkt erover te stoppen bij het Italiaanse nationale volleybalteam vanwege de racistische opmerkingen die ze uit haar land krijgt. De geboren Italiaanse met Nigeriaanse roots zei zaterdag na het veroveren van brons op het WK in Apeldoorn dat ze zich afvraagt waarom ze zulke mensen zou vertegenwoordigen.

Aanvankelijk zei de 23-jarige volleybalster tegen haar manager dat ze haar laatste wedstrijd voor Italië al heeft gespeeld, zo blijkt uit een video op Twitter. Later zei Egonu tegen Sky Sport dat ze in ieder geval een pauze wil nemen. “Het maakt me aan het lachen als mensen vragen waarom ik Italiaanse ben”, aldus de topvolleybalster.

Egonu krijgt vaker te maken met hatelijke reacties als het nationale team een belangrijke wedstrijd verliest. Zo ook na de verloren halve finale tegen Brazilië eerder deze week. Mede dankzij Egonu pakte Italië zaterdag wel brons, ten koste van de Verenigde Staten (3-0).

De verantwoordelijke Italiaanse minister Elena Bonetti nam het voor Egonu op. “Dit heet racisme, de daders noemen we racisten”, aldus de minister. Egonu kreeg eerder al te maken met haatreacties nadat ze in 2018 had verteld op vrouwen te vallen.