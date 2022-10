Turnster Thorsdottir in ‘nieuw jasje’ terug op oude niveau

Turnster Eythora Thorsdottir kijkt met vertrouwen uit naar de WK turnen in Liverpool. De 24-jarige turnster is na twee gewonnen WK-kwalificatiewedstrijden positief gestemd over het niveau dat ze sinds haar terugkeer heeft behaald.

“Ik ben zeer tevreden”, zei ze zaterdag na de tweede WK-kwalificatie. “Ik ben echt weer een beetje terug op mijn Rio-niveau, het niveau van mijn eerste Olympische Spelen”, doelt Thorsdottir op Rio 2016, waar ze negende werd in de meerkampfinale. “Natuurlijk zijn er hier en daar nog dingen die beter kunnen. Maar ik ben in ieder geval al wel het niveau dat ik vorig jaar in Tokio had voorbij.”

“Ik ben benieuwd waar het me brengt in het internationale veld en kijk ernaar uit. Het is alweer een tijdje terug”, lacht Thorsdottir, die bij de Olympische Spelen van Tokio haar laatste internationale wedstrijd turnde.

Na een lange pauze besloot Thorsdottir ruim een half jaar geleden om haar loopbaan voort te zetten. Bij de WK-kwalificaties turnde ze voor het eerst weer een meerkamp. “Voor Tokio had ik last van mijn enkels en daardoor moest ik mijn programma aanpassen. Ik had nooit verwacht dat ik met die enkels nog op deze manier kon terugkomen. Daar ben ik heel blij mee.”

“Ik heb de passie en het plezier in het turnen bovendien weer hervonden”, zegt Thorsdottir, die sinds januari bij de mannen in Rotterdam traint. “In wedstrijden val ik altijd terug op mijn ‘oude ik’, maar dat is er wel eentje met een nieuw jasje erom heen. Een nieuw vleugje. Ik ben blij dat ik er mede door de coaches weer sta”, zegt ze.

Toch sloeg vrijdagavond ook even de twijfel toe. “Door de upgrades in mijn programma heb ik iets meer belasting op mijn enkels en schenen gegooid. Afgelopen week ging het veilig en goed, maar vrijdag was net de druppel. Ik had zoveel pijn. Even dacht ik ‘oei, hoe ga ik die zaterdag doorkomen? Door een mix van fysio, ijsbaden, pijnstillers en de adrenaline heb ik me erdoorheen geslagen. Ik wilde hoe dan ook die wedstrijd doen. Natuurlijk was er wel een pijntje hier en daar, maar het was niet zo heftig meer als vrijdag.”

“De WK zijn al heel snel en het is belangrijk om het de komende periode in toom te houden”, zegt de turnster. “Volgende week hebben we een stage, waar de fysio ook elke dag is. Samen met hem hoop ik een mooi plan te maken op weg naar de WK, zodat ik daar fit sta.”

De WK turnen zijn van 29 oktober tot en met 6 november in het Britse Liverpool.