Opening wereldbeker skiën afgelast door zware regenval

Het klimaat zit de skiërs dwars bij de opening van het wereldbekerseizoen. De reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse Sölden is zaterdag afgelast vanwege zware regenval. Skiën is daardoor onmogelijk, meldde de organisatie. Wintersportplaats Sölden in Tirol is al meer dan twintig jaar de opener van het skiseizoen eind oktober.

Op vrijdag werden de trainingen ook al afgelast, maar toen vanwege een sterke wind, waardoor de skiliften niet gebruikt konden worden. De reuzenslalom voor mannen van zondag in Sölden staat voorlopig wel nog op het programma.