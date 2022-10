Deense tiener Rune houdt Tsitsipas van titel af in Stockholm

De Deense tennisser Holger Rune heeft Stefanos Tsitsipas van de titel afgehouden in Stockholm. De 19-jarige Rune was in de finale met 6-4 6-4 te sterk voor de als eerste geplaatste Griek.

Voor Rune, als zevende geplaatst op het Zweedse indoortoernooi, was het de tweede ATP-titel uit zijn loopbaan. In het voorjaar schreef hij het graveltoernooi van M√ľnchen op zijn naam. In de finale zag hij toen Botic van de Zandschulp opgeven met ademhalingsproblemen.

Kort na die titel was hij op Roland Garros ook al te sterk voor Tsitsipas. Rune haalde in Parijs de kwartfinales.

Rune wordt sinds kort begeleid door de Fransman Patrick Mouratoglou, die onlangs de samenwerking verbrak met Simona Halep en de afgelopen jaren samenwerkte met Serena Williams.