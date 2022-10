Skiër Odermatt wint eerste reuzenslalom in Sölden

Skiër Marco Odermatt heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de reuzenslalom gewonnen. De 25-jarige Zwitser was in het Oostenrijkse Sölden de beste over twee runs. Hij bleef de Sloveen Zan Kranjev en de Noor Henrik Kristoffersen voor.

Odermatt had al de beste tijd neergezet in de eerste run. Hij ging als laatste van de top 30 van start. Vlak voor hem lukte het de Noor Lucas Braathen, die tweede was in de eerste run, niet zijn voorsprong vast te houden. Hij werd uiteindelijk vierde. Odermatt kon zijn marge uit de eerste run wel houden. Met een voorsprong van 0,76 seconde op Kranjec kwam hij over de streep.

De reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse Sölden werd zaterdag afgelast vanwege zware regenval.