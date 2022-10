Sport en politiek verslagen na dood Red Bull-oprichter Mateschitz

De sportwereld heeft verslagen gereageerd op het overlijden van Dietrich Mateschitz, de oprichter van energiedrankfabrikant Red Bull en een belangrijke sponsor in diverse sporten. Vanuit de Oostenrijkse politiek komen lovende woorden over wat landgenoot Mateschitz (78) in zijn leven bereikte.

“Hij heeft het Oostenrijkse sportieve en zakelijke landschap vormgegeven als maar weinig anderen. Mateschitz bouwde een wereldberoemd en succesvol bedrijf op, maar met hem verliezen we ook een grote supporter van onze topsport en extreme sporten”, reageerde de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen. Mateschitz overleed zaterdag na een periode van ziekte.

Mateschitz richtte in 1984 de energiedrankfabrikant Red Bull op. Met zijn bedrijf startte hij een Formule 1-team, waar onder anderen wereldkampioen Max Verstappen voor rijdt. Ook renstal Alpha Tauri is een product van Red Bull, net als de voetbalclubs RB Leipzig en Red Bull Salzburg. Ook sponsort de energiedrankfabrikant veel individuele sporters.

De “droevige” Duitse bekerwinnaar RB Leipzig bedankt Mateschitz voor alles wat hij voor de club mogelijk heeft gemaakt. Na de investeringen vanuit Red Bull is de club op het hoogste Duitse niveau gaan spelen. De Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg zegt dat de “geest en passie voor sport” van Mateschitz altijd voor de club behouden blijft.

Verstappen had na de kwalificatie van de Grote Prijs van de Verenigde Staten al laten weten een zware dag te hebben door het overlijden van Mateschitz. “Hij heeft veel betekend voor Red Bull en voor de sport. En voor mij en mijn carrière tot zover, eigenlijk heel mijn leven.”

“Mateschitz heeft een onvergetelijke bijdrage geleverd aan de Formule 1 en laat een blijvende nalatenschap achter”, liet de Formule 1 weten.