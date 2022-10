Geblesseerde Veerman wil voor team sterke brugoefening neerzetten

Turnster Sanna Veerman is blij dat ze ondanks een enkelblessure in actie kan komen bij de WK turnen. Veerman, die in augustus nog met Oranje vierde werd bij de EK, viel twee weken geleden tijdens de laatste WK-kwalificatiewedstrijd geblesseerd uit op het onderdeel vloer.

De turnster van Turnz Amsterdam moest haar wedstrijd destijds staken met een blessure aan de rechterenkel. “Op de dag van die wedstrijd dacht ik: het is nu wel klaar”, zei ze na de podiumtraining in Liverpool. “De eerste drie dagen na die wedstrijd waren heel onzeker. We hebben alles goed laten checken, ook om geen risico’s voor de toekomst te lopen. De uitslag was goed genoeg om nu te mogen turnen. Het is onder controle. Ik ben blij dat ik hier nu sta.”

In Liverpool focust Veerman zich op het onderdeel brug. “Natuurlijk had ik graag meer toestellen willen doen. Maar het enige wat ik nu goed kan doen, is een brugoefening. Dat wil ik ook gewoon voor het team neerzetten”, zegt ze. “Tijdens de podiumtraining heb ik mijn oefening gewoon met afsprong gedaan en dat verliep goed. Ik ben wel zeker voor de wedstrijd.”

De Nederlandse turnsters turnen op zondag hun kwalificaties bij de WK in Liverpool. Naast Veerman bestaat het team uit Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman en Eve de Ruiter.