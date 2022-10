Verstappen geniet van Formule 1-record in ‘ongelooflijk jaar’

Max Verstappen was onstuitbaar in de Grote Prijs van Mexico-Stad en boekte in zijn Red Bull zijn veertiende grand-prixzege van het seizoen. Hij is daarmee recordhouder geworden in de Formule 1. “Het is een ongelooflijk jaar en ik geniet er enorm van. Ik blijf proberen nog meer races te winnen”, zei hij kort na de race tijdens het podiuminterview.

De Nederlander, die al zeker is van zijn tweede wereldtitel, startte van poleposition en behield na de start de leiding. Hij moest die na zijn bandenwissel heel even afstaan aan Lewis Hamilton van Mercedes, maar nam de koppositie weer over toen de Brit even later zijn pitstop maakte. Hij reed vervolgens 45 ronden lang op dezelfde banden soeverein naar de winst.

“Ik moest heel erg op mijn banden letten, want het was een hele lange stint. Maar de auto voelde heerlijk en het tempo was prima”, zei Verstappen, die voor de vierde keer won op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez. “Het publiek hier is geweldig. Wat een fantastische atmosfeer.”

Teambaas Christian Horner van Red Bull uitte direct na de finish zijn bewondering voor Verstappen. “Jij houdt maar niet op mij te verbazen. Dit was een hele speciale inspanning”, liet hij weten via de boordradio.