Thaise golfster Thitikul op een na jongste nummer 1 van de wereld

De pas 19-jarige Atthaya Thitikul is de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst in het vrouwengolf. De Thaise is de op een na jongste speelster die de mondiale ranking aanvoert. Lydia Ko uit Nieuw-Zeeland was 17 toen ze in 2015 de eerste positie bereikte.

Thitikul heeft de eerste plek overgenomen van de Zuid-Koreaanse Ko Jin-young, die sinds januari bovenaan stond, maar is teruggevallen door een polsblessure.

Thitikul is ook pas de tweede speelster ooit die in haar debuutjaar op de Amerikaanse proftour LPGA de hoogste positie op de wereldranglijst bereikt. De Thaise won dit jaar twee toernooien en eindigde nog eens twaalf keer in de top 10 van een toernooi. “Dit betekent veel voor mijn team, mijn familie, mijn fans en mezelf”, zei ze in een reactie op het nieuws. “Het is een eer om mijn naam tussen al die grote speelsters in het golf te zien. Het zal heel lastig worden die eerste positie te behouden.”